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Muğla Milas'ta evli çift evinde ölü bulundu
Muğla Milas'ta evli çift evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 19:30
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Muğla'nın Milas ilçesinde Ömer Alkan (72) ile eşi Hatice Alkan (70) evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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