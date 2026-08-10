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Muğla Milas'ta evli çift evinde ölü bulundu

Muğla Milas'ta evli çift evinde ölü bulundu

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Muğla'nın Milas ilçesinde Ömer Alkan (72) ile eşi Hatice Alkan (70) evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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