PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları

"Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 00:09 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 00:09

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü motorize polise çarparak olay yerinde kaçtı, polisin hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, merkez Aydınkonak Mahallesi Körük Kavşağında asayiş uygulaması yapan ekipler bir aracı durdurmak istedi.
Durdurulmak istenen otomobil sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak "dur" ihtarında bulunan motorize polise çarparak olay yerinden kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan polis ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve takviye ekipler sevk edildi.
Ağır yaralanan polis olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Tramvay ile ambulans çarpıştı: 3’ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı
06.10.2024Pazar
İsrail Beyrut'u vuruyor!
06.10.2024Pazar
Şanlıurfa ’da otomobil devrildi: 5 yaralı
06.10.2024Pazar
Ordu'da patpat devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
06.10.2024Pazar
Ölümüne neden olduğu genç kızı yol ortasında bırakıp kaçtı
06.10.2024Pazar
Bunlar da Var
Sur canisi Semih Çelik’in İkbal Uzuner için geçen yıl çektiği video ortaya çıktı: Kalbimi çıkarmak istiyorum 01:46
Geçen yıl çektiği video ortaya çıktı
05.10.2024Cumartesi
Fatih’teki katilin odasından çıkanlar şoke etti! 01:57
Fatih'teki katilin odasından çıkanlar şoke etti!
05.10.2024Cumartesi
Fatih’te korkunç cinayetin kurbanı kızların cenazeleri defnedildi | Fatih son dakika haberleri 01:37
Fatih'te korkunç cinayetin kurbanı kızların cenazeleri defnedildi
05.10.2024Cumartesi
İkbal ve katilinin son görüntüsü ortaya çıktı! Önce kendi çıkmış sonra İkbali çağırmış 02:53
İkbal ve katilinin son görüntüsü ortaya çıktı
06.10.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA