"Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 00:09 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 00:09

Edinilen bilgilere göre, merkez Aydınkonak Mahallesi Körük Kavşağında asayiş uygulaması yapan ekipler bir aracı durdurmak istedi.

Durdurulmak istenen otomobil sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak "dur" ihtarında bulunan motorize polise çarparak olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve takviye ekipler sevk edildi.

Ağır yaralanan polis olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.