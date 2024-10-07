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Virajda kontrolden çıkan otomobil yol kenarına yuvarlandı: 2 yaralı
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Virajda kontrolden çıkan otomobil yol kenarına yuvarlandı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 01:38 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 01:48

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir araçtan kontrolden çıkıp yol kenarına yuvarlandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Taşköprü Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yoldan şehir merkezi yönüne giden Sefa S. idaresindeki 34 HJB 654 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Kaza yapan araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü Sefa S. ve yanındaki Enes K., bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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