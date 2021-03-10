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Dünyanın elektrik ihtiyacının yüzde 10'u nükleer enerjiden sağlanıyor

Dünyanın elektrik ihtiyacının yüzde 10'u nükleer enerjiden sağlanıyor
10.03.2021 19:54
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Akkuyu neden önemli?

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı. Türkiye'nin enerji hamlesi konuşulurken dikkat çeken bir istatistik de ortaya çıktı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Nükleer Birliği ve Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden derlenen bilgilere göre Dünyada elektrik ihtiyacının yüzde 10'unun nükleer enerjiden sağlandığı ortaya çıktı. Nükleer enerjinin elektrik üretimindeki yüzde 10'luk payının 2030'da yüzde 15'e ulaşacağı öngörülüyor.


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