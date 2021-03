İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, New York'ta eşcinsellerle katıldığı pride yürüyüşündeki görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Erdem'in, "Daha durun daha hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey başlamadı. Kilise bütün rahipleriyle birlikte pride kutluyor. Bütün New York, bugünü büyük bir an olarak kutluyor. Buraya gelen insanlar geymiş, vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş öyle bir ayrım yok. Bügünü müthiş bir insanlık günü olarak kutluyorlar." ifadeleri yer alıyor.