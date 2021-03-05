Dünyadan şehitlerimiz için peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

Son dakika haberi! Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması sonrası dost ve kardeş ülkelerden üst üste başsağlığı mesajları geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu Türk askerlerinin şehit olmasından son derece kederlendiğini belirten Aliyev, "Askeri helikopter kazasında Türk askerlerinin öldüğü haberine çok üzüldüm. Kendi ve Azerbaycan halkı adına sizlere, şehit askerlerin ailelerine ve akrabalarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin" dedi.



UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Zelenskiy, Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında, "Dün, Bitlis ilinde meydana gelen helikopter kazasındaki tüm şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onların ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.

Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında Razumkov, şunları kaydetti:

"Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türk askerleri için en derin taziyelerimi iletirim. Şehitlerin aileleri ve yakınlarına güç ve sabırlar, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

"TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında, "Türkiye'den gelen acı haberi büyük üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybeden şehitlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." ifadesinin kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye mesajı gönderdi.

Trajik kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayan Kuleba, "Türk halkına, şehitlerin ailelerine ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.



KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, Türkiye'nin doğusunda meydana gelen "Cougar" askeri helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğuyla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını belirterek "Bu zor anınızda acılarınızı paylaşarak Kazakistan halkı ve kendi adıma size ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

LİBYA

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Siyale ve Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Siyale, Çavuşoğlu'na helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.



GÜRCİSTAN

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini sundu.

Zurabişvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu çok üzücü bir olay, hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanındayız." ifadesine yer verdi.



Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Zalkaliani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini sunduğunu belirtti.

Kazadan dolayı üzüntü içinde olduğunu ifade eden Zalkaliani, mesajında şunları kaydetti:

"Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."



SOMALİ

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Nur, Twitter hesabında, helikopter kazasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kötü günlerimizde bizden desteğini esirgemeyen Türk milletinin acısı bizim de acımızdır." ifadesini kullandı.

Türk halkına başsağlığı dileyen Nur, "Hayatını kaybeden kahraman şehitlere Allah'tan rahmet dilerim." açıklaması yaptı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterin düşmesi sonucunda 11 askerin şehit olmasının Türkiye ile KKTC'yi yasa boğduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar, büyük bir üzüntü ve derin bir acı yaşadıklarını belirtirken yaralılara acil şifalar, şehitlere rahmet, yaslı aileleri ile yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı diledi." ifadeleri yer aldı.

KKTC BAŞBAKANI SANER, KAZADAN DUYDUĞU ÜZÜNTÜYÜ BELİRTTİ

KKTC Başbakanı Ersan Saner, helikopter kazasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Akar'a mesaj göndererek elim olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Saner, mesajında, şunları kaydetti:

"Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu haberini derin bir teessürle öğrendim. Bu elim olayda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve sizin değerli şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralı personele de acil şifalar dilerim. Aziz Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı sağ olsun."

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI SENNAROĞLU, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da mesajında, "Bugün Bingöl'de yaşanan helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 11 kahraman gencimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ana vatan Türkiye'nin güvenlik ve bekası için görev yaparken hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için Allah'tan rahmet, aileleri ile Türk milletine de başsağlığı dilerim. Yaralılarımızın en kısa sürede şifa bulmasını dilerken güvenlik ve esenliğimiz için hayatları pahasına görev yapan tüm silahlı kuvvetleri mensuplarına da şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel de Bingöl'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

ARNAVUTLUK VE KKTC'Lİ BAKANLARDAN TATVAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLANLAR İÇİN TAZİYE

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için Çavuşoğlu'na taziye dileğinde bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da Twitter hesabından Türk bayraklı fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Arreaza, yaralıların bir an önce iyileşmesini diledi.







Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de, helikopter kazasında şehit olan askerlerin haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek "Türk Konseyi ve şahsım adına bu elim kazada hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve kardeş Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." mesajını paylaştı.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI MİSYONLARDAN TATVAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşılan mesajda, "ABD Büyükelçiliği olarak, #Bitlis'teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, "Bitlis'te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını ifade ederek, "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye'ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı mesajında, "Türkiye ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan acı hadise dolayısıyla Türkiye Devleti, halkına ve kederli ailelerine başsağlığı diler; Yüce Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet; yaralılara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Sybiha, mesajında "Türkiye'nin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter hesabından yapılan paylaşımda, helikopter kazası haberinin acıyla öğrenildiği belirtilerek, "Bu üzücü anda Türk halkının yanındayız, hayatını yitirenlerin ailelerine kalben başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.