Dünyaca ünlü Brezilyalı Paulo Coelho yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu'nu Mete Gazoz'a adadı

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, son kitabı Okçu'nun Yolu'nu olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı. 74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum." dedi.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, son kitabı Okçu'nun Yolu'nu olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.



'OKÇU'NUN YOLU' 21 EYLÜL'DE OKUYUCUYLA BULUŞTU



Simyacı başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu' 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu.







MİLLİ OKÇUMUZ METE GAZOZ'A ADADI

Brezilyalı yazar twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.



O OKÇULUK DAHİSİ

74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum." dedi.





BİR KİTAP DA İMZALADI

Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho Gazoz'a bir kitap da imzaladı.