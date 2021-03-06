Dünya kahraman Türk kızı Rabia Şirin’i konuşuyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'de genç bir kızı cinsel saldırıdan kurtaran ve saldırganı yakalayarak polise teslim eden Türk vatandaşı Rabia Şirin, ülke basınının büyük ilgisini çekti. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Rabia Şirin, yaptığı açıklamada olayın olduğu sırada iş yerinde yemek yerken dışarıdan birinin, "Beni kurtarın" şeklinde yardım çığlığını duyduğunu söyledi. Türk kahraman Rabia Şirin, saldırganı etkisiz hale getirmesinin hemen ardından, teselli etmek için genç kızın yanına gittiğini belirtti.