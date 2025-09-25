Drift yapan sürücülere 93 bin TL ceza

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri son 2 günde Konaklı ve Çıplaklı mahallelerinde drift yaparak kendileri ve vatandaşların canını tehlikeye attığı tespit edilen otomobil ile ATV sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

Yapılan denetimler sonucunda otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 47 bin 235 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. ATV sürücüsüne ise 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.