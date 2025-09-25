PODCAST CANLI YAYIN

Drift yapan sürücülere 93 bin TL ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yapan otomobil ile ATV sürücüsüne toplam 93 bin 627 TL para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri son 2 günde Konaklı ve Çıplaklı mahallelerinde drift yaparak kendileri ve vatandaşların canını tehlikeye attığı tespit edilen otomobil ile ATV sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

Yapılan denetimler sonucunda otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 47 bin 235 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. ATV sürücüsüne ise 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

