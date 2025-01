Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 15:48

Başkan Erdoğan 2025 doğum yardımı yeni ücretleri açıkladı. Erdoğan; ''Doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'' dedi.