PKK'nın "fesih" kongresinin sonuç bildirgesi hazır! Gözler açıklamaya çevrildi... "Irak ve Suriye'de de silahlar bırakılmalı"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay "Tüm annelerimize umarım bugün güzel bir müjde olur. Demokratik bir sürece girilecek. Kongre toplantı ve sonuç bildirgesi hazır. Artık sadece açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye artık kendi göbeğini kendisi kesecek. Tek başına silah bırakmak çözüm değildir. Silahların bırakılmasının yanında bu defterin tamamen kapatılması gerekiyor. Bir barış halayı çekilmesi gerekiyor. Irak ve Suriye'de de silahlar bırakılmalı. Hem içeride hem dışarıda hiçbir tehdit kalmayacak şekilde silah bırakılmalı" dedi.