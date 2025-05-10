Bursa’da korkutan yangın! 1 ölü

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı Sokak'ta, saat 20.00 sıralarında, üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevleri söndüremeyen mahalle sakinleri, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 63 yaşındaki Aysel Açar'ın cansız bedenine balkonda ulaştı.
Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada, Açar'ın 3 ay önce taşındığı ve kirada oturduğu öğrenildi.
Acı haberi alan kızı gözyaşları içinde apartmana koştu, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.
Açar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.