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Bursa’da korkutan yangın! 1 ölü
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Bursa’da korkutan yangın! 1 ölü

Giriş Tarihi: 10.05.2025 22:28:20

Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın faciaya yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 63 yaşındaki Aysel Açar’ın cansız bedenine balkonda ulaştı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı Sokak'ta, saat 20.00 sıralarında, üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevleri söndüremeyen mahalle sakinleri, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 63 yaşındaki Aysel Açar'ın cansız bedenine balkonda ulaştı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada, Açar'ın 3 ay önce taşındığı ve kirada oturduğu öğrenildi.

Acı haberi alan kızı gözyaşları içinde apartmana koştu, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Açar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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