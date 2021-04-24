Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Biden’ın skandal açıklamaları sonrası bu gecenin dikkatine önem çekti!

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin skandal 'soykırım' açıklamasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yılmaz, Biden’ın skandal ifadelerine verilecek reaksiyonun çok önemli olduğunun altını çizerek, ‘’Bu gece hangi siyasiler, hangi gazeteciler susuyor, ona bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

BD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında skandal bir açıklamada bulundu.



Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi ve "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.





Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Bu karar Türkiye'nin NATO ile olan ilişkisinde de önemli bir sürece bizi götürüyor. Ya çok gerilecek ilişkiler ya da bunun neticesinde Türkiye çok daha güçlenerek çıkacak. İki tane seçenek görüyorum ben; ya çok gerileceğiz ya da çok güçlenerek çıkacağız, onun için kararlı olmak lazım.



''BU GECE HANGİ SİYASİLER SUSACAK ONA BAKMAK LAZIM''

İçerideki tepkilere bakalım. İçeride bu gece kim ne diyor ona iyi bakmamız lazım. Bu gece hangi siyasiler susuyorlar, hangi siyasiler konuşuyorlar? Hangi gazeteciler buna tepki veriyor, hangi gazeteciler susuyor? Bu gece Türkiye kamuoyunun uyumaması lazım.