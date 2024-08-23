Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ailesinin, Narin'den haber alamaması üzerine 21 Ağustos'ta durumu yetkililere bildirmesiyle başlatılan arama kurtarma faaliyetleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla sürdürülüyor.

Arama çalışmalarında jandarma ekipleri, helikopterlerden termal kameralarla geniş bir alanı tararken, AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanallarında incelemelerde bulundu. Diğer ekipler ise köy çevresi ve tarlalarda yoğun bir şekilde aramalarını sürdürüyor. Ancak henüz Narin'e dair somut bir iz bulunabilmiş değil.

Güran ailesi ise kızlarından gelecek müjdeli haberi sabırsızlıkla bekliyor. Baba Arif Güran, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabalarına teşekkür ederek, "Çarşamba gününden bu yana kızımdan haber alamadık. Köyün 5 kilometre etrafında arama yapıldı. Devletin tüm imkanları seferber edildi, Allah razı olsun. Ancak henüz bir sonuç alamadık. Köyün girişinde bulunan bir terlik dışında bir iz yok, ancak bu terliğin kızıma ait olup olmadığını söylemek mümkün değil," dedi.

Anne Yüksel Güran ise gözyaşları içinde kızının bir an önce bulunmasını dileyerek, "Ciğerim parça parça olmuş durumda. Perişan olduk. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum, kızımı bulun. Bulunan terlik kızıma ait değildi, onun terlik numarası 31'di. Kızım bulunsun bana yeter, başka bir şey istemiyorum," ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın kaybolduğu saatlerde Tavşantepe İlkokulu'nun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın dört arkadaşıyla birlikte yürüdüğü, daha sonra gruptan ayrıldığı görülüyor. Bu görüntüler, arama çalışmalarının odak noktası haline gelmiş durumda.

Diyarbakır Valiliği, arama çalışmalarının geniş çaplı olarak sürdüğünü ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini belirtti. Valilik açıklamasında, "Jandarma, AFAD, köpek iz takip timleri ve su altı arama kurtarma timlerimiz köyde ve çevresindeki tüm alanlarda geniş çaplı bir arama faaliyeti yürütüyor," ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve Sur Kaymakamı Asım Solak ile birlikte Güran ailesini ziyaret etti. Ziyarette, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile baba Arif Güran'ı telefonla görüştüren Zorluoğlu, devletin tüm imkanlarıyla ailenin yanında olduğunu vurguladı.

Vali Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, "Bir plan dahilinde bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak çocuğumuzu arıyoruz. Dağ taş demeden bu çevrede aranmadık yer kalmadı. İnşallah bu çabalarımız olumlu sonuçlanır ve buradan Türkiye'ye güzel bir haber veririz," dedi.

Arama çalışmaları sürerken, Güran ailesi, Narin'in bir an önce sağ salim bulunması için dua ediyor ve yetkililerden gelecek güzel haberleri bekliyor.