PODCAST CANLI YAYIN

Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Seyir halindeki araba, yaşlı kadın içindeyken alev aldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı. Yaşlı kadın kendini araçtan güçlükle dışarı atarken, çevredeki vatandaşların yardımı ile yangın söndürüldü.

Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunan yaşlı kadın kendini güçlükle dışarı atarken, alevleri gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf su ve yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle