Kübra Sofioğlu’nun yaşamını yitirdiği ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'nun, yolun karşısına geçmeye çalışırken ehliyetsiz sürücü C.G.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Soruşturma Sürüyor, Sürücü Tutuklandı
6 Mayıs'ta Mahabat Bulvarı'nda meydana gelen kazayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Okuldan Duygu Yüklü Taziye Mesajı
Kayapınar Fen Lisesi, 12. sınıf öğrencileri Kübra Sofioğlu'nun ölümünün ardından açıklama yayımladı. "Büyük bir üzüntü içindeyiz" ifadelerine yer verilen mesajda, merhum öğrenciye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.