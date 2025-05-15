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Kübra Sofioğlu’nun yaşamını yitirdiği ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada!
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Kübra Sofioğlu’nun yaşamını yitirdiği ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 18:52:06 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 18:54:14

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu’nun ehliyetsiz sürücünün çarptığı araçla yaşamını yitirdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin soruşturma sürerken, 16 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'nun, yolun karşısına geçmeye çalışırken ehliyetsiz sürücü C.G.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma Sürüyor, Sürücü Tutuklandı
6 Mayıs'ta Mahabat Bulvarı'nda meydana gelen kazayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Okuldan Duygu Yüklü Taziye Mesajı
Kayapınar Fen Lisesi, 12. sınıf öğrencileri Kübra Sofioğlu'nun ölümünün ardından açıklama yayımladı. "Büyük bir üzüntü içindeyiz" ifadelerine yer verilen mesajda, merhum öğrenciye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.

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