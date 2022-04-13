Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camii inşaatının iskelesinde meydana gelen çökmede 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1142'nci Sokak'ta bulunan bir cami inşaatında meydana geldi. İddiaya göre caminin kubbesine beton dökümü sırasında inşaatın iskelesi çöktü. Çökmeyle birlikte 6 işçi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 6 işçi enkaz altından çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.