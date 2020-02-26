Diyarbakır anneleri Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: Rabb'im reisi başımızdan eksik etmesin 26.02.2020 18:48

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasındaki çocuklara gönderdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, evlat nöbetindeki aileleri telefonla arayarak teşekkür etti ve ziyaret edeceğini açıkladı.

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 177'nci gününde sürüyor.

Evlat nöbetini sürdüren aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü dolayısıyla hazırlattıkları, üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasındaki çocuklara gönderdi.







BAŞKAN ERDOĞAN ARADI, TEŞEKKÜR ETTİ

Doğum gününü kutlayan ailelerden Ayşegül Biçer'i arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oradaki kardeşlerime Ankara'dan selamlarımı sevgilerimi yoluyorum. 9 evladımızın geri dönmüş olması, bu mücadelenizin nasıl olumlu netice verdiğini göstermesi bakımından çok çok önemli. İnşallah en kısa zamanda da sizi ziyarete geleceğim. Bütün kardeşlerimize çok selamlar" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anneleri temsilen telefonda görüşen Ayşegül Biçer, doğum gününü kutladığı Erdoğan'a "Ellerinizden öpüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Herkesin size selamı var." diye konuştu.

Kutlamada aileler 'En büyük reis bizim reis' sloganları attı.





Görüşmenin ardından açıklama yapan Biçer, doğum gününü kutlamak istedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendileri ile irtibata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Biçer, "Buradan doğum gününü yine defalarca kutluyoruz. Rabb'im reisi başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin. 2023'te de kendisini başımızda görmek istiyoruz. İnşallah sonuna kadar kendisi ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baba Şeyhmus Kaya da aileler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını belirterek "Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.