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Son dakika: MSB duyurdu: Münbiç'te 7 terörist etkisiz hale getirildi | Kandil baronlarından biri öldürüldü

Son dakika: MSB duyurdu: Münbiç'te 7 terörist etkisiz hale getirildi | Kandil baronlarından biri öldürüldü

26.02.2020 19:24

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.

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