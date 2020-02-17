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Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib zirvesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib zirvesine ilişkin açıklama

17.02.2020 18:35

Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir İdlib zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Mutabakatın tam uygulanması için önlemler konuşuldu'' ifadeleri kullanıldı. Türk ve Rus heyetlerinin kritik konuları ele aldığı görüşme yarın da devam edecek.


Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir İdlib zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Mutabakatın tam uygulanması için önlemler konuşuldu'' ifadeleri kullanıldı. Türk ve Rus heyetlerinin kritik konuları ele aldığı görüşme yarın da devam edecek.
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