Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib zirvesine ilişkin açıklama 17.02.2020 18:35

Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir İdlib zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Mutabakatın tam uygulanması için önlemler konuşuldu'' ifadeleri kullanıldı. Türk ve Rus heyetlerinin kritik konuları ele aldığı görüşme yarın da devam edecek.