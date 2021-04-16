RAMAZAN İMSAKİYE
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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze saldırılarına tepki!

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze saldırılarına tepki!
16.04.2021 23:20
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Dışişleri Bakanlığı Filistin topraklarında işgalci olan İsrail'e tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir." ifadelerine yer verildi.


Dışişleri Bakanlığı topraklarında işgalci olan 'e tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir. 'ya yönelik kısıtlamalarla ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir.

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