RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
16.04.2021 21:28
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Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çengelköy Polis Merkezi’nde polislerle birlikte iftar yaptı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın polislere yapacağı iftar öncesi 'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis merkezine gelerek buradaki polislerle sohbet etti.

Bakan Soylu'nun bir polisin de başını okşadığı görüldü. Soylu daha sonra çevrede bulunan esnafı ve yoldan geçen araçlardaki vatandaşları selamladı.

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