Dışişleri Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması 17.01.2020 13:31

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy "Doğu Akdeniz’de içinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmayacağı hiçbir girişim de başarılı olamayacaktır. Doğu Akdeniz’de hem kendimizin, hem de KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Aksoy'un açıklamasından öne çıkan satır başları:

Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na üye ülkeler bir kuruluş tüzüğü imzalayarak, forumu uluslararası bir örgüte dönüştürmek amacıyla 16 Ocak 2020 tarihinde Kahire'de toplanmıştır.

Bu forum, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında bırakma hayalleri kuran bazı ülkelerin siyasi saiklerle kurdukları, gerçeklikten uzak bir oluşumdur.

"HİÇBİR GİRİŞİM BAŞARILI OLAMAYACAKTIR"

Bu forumun amacı gerçekten işbirliği olsaydı, kuşkusuz Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de foruma davet edilirlerdi. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhinde kurulan bu tür oluşumlar bölgede barış ve işbirliğine katkı sağlamayacaktır. Doğu Akdeniz'de içinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmayacağı hiçbir girişim de başarılı olamayacaktır.

"KKTC'NİN MEŞRU HAK VE ÇIKARLARINI KARARLILIKLA KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dolayısıyla bu girişim, diyalog ve işbirliği çağrılarımızı yanıtsız bırakan ülkelerin hala boş hayaller peşinden koştuklarının yeni bir kanıtını teşkil etmektedir. Ayrıca Türkiye'nin izlediği politikalarn haklılığını da ortaya koymaktadır.

Doğu Akdeniz'de hem kendimizin, hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.