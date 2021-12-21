Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'dan uyardı: Balkanlardaki gelişmeler gerçekten endişe verici

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Vişegrad Dörtlüsü (V4) Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Balkanlardaki gelişmeler gerçekten endişe verici ve özellikle istikrarlı ve müreffeh bir Balkanlar, Batı Balkanlar Avrupa için de bizim için de hayati derecede önemli” dedi. Çavuşoğlu, toplantıda Afganistan ve Balkanlardaki son gelişmeleri ele aldıklarını ve düzensiz göçle mücadelede neler yapılabileceğini de değerlendirdiklerini belirtti.