Haberler Video Haber Videoları Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
10.03.2021 22:08
Ana Sayfa 01:33
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,...
Ana Sayfa 03:03
Bilim Kurulu sonrası açıklama...
Ana Sayfa 01:13
İstiklal Caddesi’nde yoğunluk,...
Ana Sayfa 14:34
Miraç Kandili gecesinin anlam...
Ana Sayfa 01:26
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne...
Ana Sayfa 00:41
İYİ Partili Bahadır Erdem’in...
Ana Sayfa 01:02
Rasim Öztekin'in kızı Pelin...
Ana Sayfa 03:45
"Fatih Terim'in haberi yoktu"
Ana Sayfa 01:30
Galatasaray'da Belhanda krizi!...
Ana Sayfa 06:07
Başkan Erdoğan'dan CHP'li...
Ana Sayfa 18:54
Aleyna'nın raporu açıklandı...
Ana Sayfa 01:39
"FETÖ Kırgızistan için de...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki isim Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki mevkidaş Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık yarım saat görüştü.

Kaynaklara göre, Çavuşoğlu ve Lavrov, Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.

Haber Videoları