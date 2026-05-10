"Direkten düştü, hayata veda etti! Feci son kamerada"

Malatya Yeşilyurt'ta sabah saat 05.45 sularında kan donduran bir olay yaşandı. Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir aydınlatma direğine tırmanan 39 yaşındaki Hamza Demirel, bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Gürültüyü duyanların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, sert zemine çakılan Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi.