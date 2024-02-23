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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024, 13:48 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024, 13:48

Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşuları ile park kavgası yaşamıştı: İkili hakkında 8 ila 11 yıl arasında hapis cezası istendi

Kara para aklamaktan tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’a bir ceza daha geldi. Park yüzünden komşularını darp etmekle suçlanan ikili hakkında 8 ila 11 yıl arasında hapis cezası istendi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklamaktan tutuklandı. Bu sırada komşularıyla da kavgalı oldukları ortaya çıktı. Söz konusu olay, 2 Haziran 2023'te İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Polat çifti, Engin Polat'ın doğum günü nedeniyle villalarında parti yaptı. Site dışından çok sayıda davetli gelince park sorunu yaşandı.

Komşuları Metin A. da aracını boş bulduğu yere park etti. Bu sırada partide bulunan Songül S.'nin bebeği ateşlendi. Doktora götürülmek istendi. Ancak Metin A.'nın park etmiş olduğu araç nedeniyle çıkış yapılamadı. Aracın çekilmemesi üzerine Engin Polat, Metin A.'nın evine gitti. "O... çocuğu nerede" diye bağırıp dışarı çıktı.

Bu sırada Metin A. ile Dilan Polat yolda karşılaştı. Dilan Polat komşusuna tekme atıp kocası gibi küfür etti. Polat çifti ayrıca, "Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız" diyerek tehditler de savurdu. Metin A.'nın şikayeti üzerine Polat çifti hakkında dava açıldı. Soruşturma tamamlandı. Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl, Engin Polat'ın ise 11 yıl 4 aya kadar hapsi istedi. İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkemenin kabul etmesi halinde Polat çifti hakim karşısına çıkacak.
ARZU KAYA

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