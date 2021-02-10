Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı töreninde çarpıcı mesajlar verdi. "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" diyen Erdoğan, "2023'te Ay'a gideceğiz" şeklinde konuştu. Erdoğan şöyle devam etti.

KÜRESEL uzay yarışında Türkiye'yi üst liglere taşıyacağız. paylaşacağımız hedefler hayal ürünü değil. Havacılık alanındaki kazanımlarımızın bir üst lige çıkarılmasıdır.

İLK yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor.

DÜNYADA uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasındayız. Sırada Göktürk-3 uydusu var.

GÖZLEM uydularında kazandığımız tecrübe ile haberleşme uydularını kendi üreten ülkeler arasına gireceğiz.

TÜRK mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini de sağlayacağız.

METAL BLOKUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

GÖBEKLİTEPE'de araziye yerleştirilen metal blokun sırrı, Erdoğan mesajıyla ortaya çıktı. Başkan'ın "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" sözlerinin blokun üzerine Göktürk alfabesiyle yazılı olması günlerdir aranan sorunun cevabını ortaya çıkarttı.