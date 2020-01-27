Haberler Video Depremin simge fotoğrafını çeken muhabir konuştu! İşte muhabirin gözünden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü acı dolu anlar
Depremin simge fotoğrafını çeken muhabir konuştu! İşte muhabirin gözünden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü acı dolu anlar

Depremin simge fotoğrafını çeken muhabir konuştu! İşte muhabirin gözünden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü acı dolu anlar

27.01.2020 15:12

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremde kardeşini kaybeden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü fotoğraf yürekleri dağladı. Doğanyol ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Kara (49) hayatını kaybetti. Depremin simgesi olan Basri Kara'nın acı dolu o anlarını fotoğraflayan Foto Muhabiri Volkan Kaşık A Haber canlı yayınında o anları anlattı. İşte Foto Muhabirinin gözünden acı dolu o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları