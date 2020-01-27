Depremin simge fotoğrafını çeken muhabir konuştu! İşte muhabirin gözünden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü acı dolu anlar

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremde kardeşini kaybeden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü fotoğraf yürekleri dağladı. Doğanyol ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Kara (49) hayatını kaybetti. Depremin simgesi olan Basri Kara'nın acı dolu o anlarını fotoğraflayan Foto Muhabiri Volkan Kaşık A Haber canlı yayınında o anları anlattı. İşte Foto Muhabirinin gözünden acı dolu o anlar...
Depremin simge fotoğrafını çeken muhabir konuştu! İşte muhabirin gözünden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü acı dolu anlar27.01.2020 15:12
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