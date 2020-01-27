Depremin simge fotoğrafını çeken muhabir konuştu! İşte muhabirin gözünden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü acı dolu anlar 27.01.2020 15:12

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremde kardeşini kaybeden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü fotoğraf yürekleri dağladı. Doğanyol ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Kara (49) hayatını kaybetti. Depremin simgesi olan Basri Kara'nın acı dolu o anlarını fotoğraflayan Foto Muhabiri Volkan Kaşık A Haber canlı yayınında o anları anlattı. İşte Foto Muhabirinin gözünden acı dolu o anlar...