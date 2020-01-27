Müge Anlı'daki Pınar Kaynak'ın katili kim? 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da işlenen vahşi cinayetin katilleri, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılmaya devam ediyor. Tüm bilgileri en ince ayrıntısına kadar araştıran Müge Anlı ve ekibi bugün canlı yayında gelen bilgiyle şoke oldu. Pınar Kaynak olayında adı her konunun altından çıkan Neşat Bey, Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Trabzon'dan telefonla canlı yayına bağlanan bir vatandaş, gece yarısı sokakta kahverengi Broadway bir araç görüldüğünü ve aracın içerisinde bir kadının 'beni kurtarın' diye çığlık attığını ifade etmişti. Neşat Bey'in de evinde görülen kahverengi Broadway araç dikkat çekti ve tüm şüpheler Neşat Bey'e yoğunlaştı. İşte 27 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi!
Pınar Kaynak'ın katili kim? Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyici konuştu: Pınar'la cinsel ilişkiye girip...27.01.2020 14:41
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