Deprem üzerinden algı yapan CHP bu senin eserin! Harabeye dönen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binası boşaltılıyor

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraları sarmak yerine siyasi çıkar elde etmek için algı operasyonuna soyunan CHP’nin maskesi bir kez daha düştü. CHP’li Seyit Torun’un “80 binanın daha önce riskli olarak tespit edilmesine rağmen hükümet tarafından önlem alınmadı” iddiasının ardından CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremde büyük hasar aldığı ve belediye binasının boşaltıldığı öğrenildi. Ortaya çıkan görüntülerde belediye binasının adeta harabeye döndüğü görülürken CHP’nin kendi ayıbını hükümete yüklenerek örtmeye çalışması dikkat çekti.



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un "İzmir'de depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde 80 tane yapının yıllar öncesinde riskli olarak tespit edildi, ancak bir önlem alınmadı" iddiasının ardından senelerdir CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük hasar aldığı gözler önüne serildi.



KENDİ AYIPLARINI HÜKÜMETE YÜKLENEREK ÖRTME ÇABASI!

CHP'li Torun'un partisinin yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının harabeye döndüğünü görmezden gelip kendi ayıplarına hükümete yüklenerek örtbas etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'LİLER YALANDA YARIŞTI!

Türkiye'yi derinden sarsan İzmir depremi üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar, bu sefer de yalanda yarıştı.

Sabah'ın haberine göre; Bayraklı eski Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçenin risk analizleri raporlarının tutulduğunu ifade ederken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını bilmediğini öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise riskli yapılar ile ilgili raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirildiğini iddia ederek, kamuoyunu hayrete düşürdü. Birbiri ile çelişen üç farklı açıklama, "Kim doğru söylüyor?" sorusunu gündeme getirdi.

KARABAĞ: "BİZİM VERDİĞİMİZ RAPORLAR TESPİT VE TAVSİYE NİTELİĞİNDE"

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Bayraklı Belediye eski Başkanı Hasan Karabağ, "10 yılda 20 bin üzeri binanın analiz testleri yapıldı. Yüzde 57'si çok riskli, yüzde 5'i risksiz yapı çıktı. Diğerleri de farklı risk durumundaydı. İlgili mevzuata göre bizim verdiğimiz raporlar tespit ve tavsiye niteliğinde" itirafında bulundu.

Eski başkan Karabağ, ilçenin risk analizleri raporlarının tutulduğunu öne sürerken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise eski başkanın söylemlerine zıt açıklamalar yaptı.









SANDAL: "BİNALAR DAYANIKLI MI BİLME DURUMUMUZ YOK. BİZ NEREDEN BİLELİM?"

Bayraklı'daki deprem analizlerinden bihaber olduğunu gizlemeyen Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, "Yıkılan ve hasar gören binaların depreme dayanıklı olup olmadığını bilme gibi bir durumumuz yok. Bunu nerden bilebiliriz? Belediye olarak herhangi bir binanın sağlıklı olup olmadığıyla ilgili değerlendirme yapmak durumda değiliz" diyerek kendini savunmaya çalıştı.







Seyit Torun; "3'üncü grup yani dayanıksız olarak tespit edilen 80 binadan şu anda 3'ünün bu depremde yıkıldığını görüyoruz. Bu 3 bina, Karagül Sitesi, Doğanlar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı... Bu apartmanlarla ilgili raporlar tutulmuş ve ilgililere iletilmiş" iddiasında bulundu.









BAKANLIK; TORUN, SANDAL VE KARABAĞ'IN AÇIKLAMALARINI YALANLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Bayraklı eski Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasında; Seyit Torun, Serdar Sandal ve Hasan Karabağ'ın, Bayraklı Belediyesi'nin çürük yapıları 10 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Açıklamada; "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bayraklı Belediyesinden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmemiştir" denildi.

Açıklamada; mevzuata göre; riskli bina tespitinde bulunulan yapılar için tapuya şerh konulduğu hatırlatılarak, "Yapılan incelemelerde ise söz konusu yapılarda herhangi bir tapu şerhi olmadığı görülmüştür" ifadeleri yer aldı.









KURUM: "BAKANLIĞIMIZA, İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VEYA VALİLİĞİMİZE GELEN BİR RİSKLİ BİNA BAŞVURUSU YOK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir gazetecinin "Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarıyla ilgili daha önce riskli bina başvurusu yapıldığı" iddialarıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şöyle konuştu:

"Bu deprem acısı hepimizin ortak acısı ve şu an bizim amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaktır. Burada bir, beraber olmak zorundayız, bu süreci beraber yöneteceğiz. Buradaki birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde olursa o çalışmalarımızın hızı, motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Tapusunda riskli bina şerhi yok. Böyle bir tespit yapılıp Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış."







BAYRAKLI BELEDİYESİ; 2012 VE 2018 YILLARINDA HAZIRLADIĞI RAPORLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NA GÖNDERMEMİŞ

Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin; İzmir depreminde yerle bir olan Doğanlar ile Rızabey apartmanlarında oturmanın riskli ve tehlikeli olduğuna ilişkin 2012 ve 2018 yıllarında hazırladığı raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndermediği bildirildi.

Doğanlar ile Rızabey apartmanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmiş herhangi bir riskli yapı tespiti bulunmadığı öğrenildi.