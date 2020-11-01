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    • 01.11.2020 20:04
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    6.6'lık de hasar gören Büyükşehir Belediye binası tedbir amaçlı boşatıldı

    'de merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki in çalışmaları sürüyor. binasının yaşanan son depremde hasar gördüğü ve bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı.

    İzmir Büyükşehir Belediye binası tedbir amaçlı boşatıldı


    'de 6,6 büyüklüğündeki in çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Gamze Elçi'nin edindiği son dakika bilgisine göre binasının yaşanan son depremde hasar gördüğü ve bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu.

    Belediye çalışanlarının yarın (02.11.2020) itibariyle Konak'ta bulunan merkez binasında çalışmayacağı diğer binalarda görevlerine devam edeceği ifade edildi. İşte detaylar...



    yetkililerinden edinilen bilgiye göre, depremde belediye binasında sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluştu.

    Binada hasar tespit çalışması yapılacağı, bu sürede tedbiren binanın kullanılmayacağı duyuruldu.

    Binada görev yapan 2 bin dolayında personelin durum netleşinceye kadar belediyenin diğer binalarında mesailerine devam edeceği kaydedildi.

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    Haberler Güncel 6.6'lık depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası tedbir amaçlı boşatıldı