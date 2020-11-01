

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Gamze Elçi'nin edindiği son dakika bilgisine göre İzmir Büyükşehir Belediye binasının yaşanan son depremde hasar gördüğü ve bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu.



Belediye çalışanlarının yarın (02.11.2020) itibariyle Konak'ta bulunan merkez binasında çalışmayacağı diğer binalarda görevlerine devam edeceği ifade edildi. İşte detaylar...







İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, depremde belediye binasında sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluştu.

Binada hasar tespit çalışması yapılacağı, bu sürede tedbiren binanın kullanılmayacağı duyuruldu.

Binada görev yapan 2 bin dolayında personelin durum netleşinceye kadar belediyenin diğer binalarında mesailerine devam edeceği kaydedildi.