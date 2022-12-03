Az önce deprem mi oldu? AFAD verilerine göre saat 07:59'da Düzce'de 4.1 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi Depremin derinliği 14.2 kilometre olarak açıklandı. Deprem Kocaeli, Sakarya, Bolu gibi çevre illerdende hissedildi.