Az önce deprem mi oldu? AFAD verilerine göre saat 07:59'da Düzce'de 4.1 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi Depremin derinliği 14.2 kilometre olarak açıklandı. Deprem Kocaeli, Sakarya, Bolu gibi çevre illerdende hissedildi.
Az önce deprem mi oldu? AFAD verilerine göre saat 07:59'da Düzce'de 4.1 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi Depremin derinliği 14.2 kilometre olarak açıklandı. Deprem Kocaeli, Sakarya, Bolu gibi çevre illerdende hissedildi.
AFAD verilerine göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Düzce'de korkutan deprem! İlk görüntüler geldi
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.03 07:59:20 40.8258 30.9297 10.6 -.- 4.1 4.0 YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 06:18:45 40.8337 31.1433 10.3 -.- 1.5 -.- DUZCE İlksel
2022.12.03 05:57:20 40.3968 28.9705 6.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.12.03 05:55:56 36.0468 27.0102 13.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.03 04:45:25 38.3375 27.1657 6.0 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.12.03 03:53:54 39.0825 27.4307 11.3 -.- 2.1 -.- KOCAOMERLI-KINIK (IZMIR) İlksel
2022.12.03 01:53:11 37.3387 36.9430 1.8 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.03 01:47:43 40.7813 30.9680 10.0 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 01:04:18 40.7940 31.0692 8.9 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.12.03 00:52:02 40.8008 31.0242 8.6 -.- 1.3 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 00:09:01 40.7858 31.0223 9.3 -.- 3.0 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.03 00:05:30 40.7715 30.9378 6.5 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.02 23:38:20 40.8072 30.9623 3.0 -.- 1.2 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.12.02 23:33:38 37.2628 28.0495 4.8 -.- 1.2 -.- CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.12.02 23:33:25 37.2682 28.0752 4.8 -.- 1.3 -.- CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.12.02 23:27:52 38.7518 43.4723 20.7 -.- 1.6 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2022.12.02 23:00:06 38.7642 43.5002 12.4 -.- 1.6 -.- MEYDANCIK-(VAN) İlksel
2022.12.02 22:47:50 40.7183 30.6605 18.2 -.- 1.4 -.- CAYIRBASI-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2022.12.02 22:44:12 39.4515 27.7972 5.4 -.- 1.7 -.- TURNALAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.12.02 22:30:49 38.2552 38.5343 3.7 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2022.12.02 22:28:25 37.8523 30.5958 6.0 -.- 1.1 -.- BOZANONU-(ISPARTA) İlksel
2022.12.02 22:20:08 36.5688 28.7405 15.8 -.- 1.5 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.12.02 22:19:29 36.5202 28.7465 17.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.02 22:04:00 34.5923 24.8358 8.7 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel