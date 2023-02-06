Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya için turuncu alarm verilip kar uyarısı yapıldı.

54 KENTTE SARI VE TURUNCU ALARM

Bugün 54 kent için sarı ile turuncu alarm verilerek kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce

Yarın hava çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 1 ve en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte 8 Şubat Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması öngörülüyor.

9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UZMANINDAN ÇOK KRİTİK UYARI

Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu önemli bir konu hakkında uyarıda bulundu. SABAH gazetesine konuşan Kadıoğlu, "Zamana karşı yarış var ve hipotermi problemini unutmamak lazım." dedi.

Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi: "Normal şartlarda enkaz altından sağ çıkmak için süre 72 saat yani 3 gün. Şu anda hava şartları sebebiyle hipotermi problemi ortaya çıkmakta.

Enkaz altında insanlar korumasız kaldığı için gece özellikle hava sıcaklığı çok düştüğü zaman hipotermi olayı söz konusu. Zamana karşı yarış var hava şartları ve don tehlikesi problemi daha da sıkıntılı hale getiriyor."

ARAMA VE KURTARMAYA ENGEL OLMAYIN

Arama ve kurtarmayı engelleyecek her detayın büyük sıkıntıya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Hipotermi problemini unutmamak lazım.

10 ve 5 derece altında üşümeye başlarız ancak gece özellikle sıfır ve altı yani eksi olduğu zaman çok daha büyük sıkıntı olur" ifadesini kullandı.

HİPOTERMİ NEDİR?

İnsanlarda vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesi durumunda oluşan hipotermi, yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörlerle ortaya çıkar.

Belirtiler sıcaklığa bağlı olarak değişebilirken, hafif hipotermi halinde şiddetli titreme, orta derecede hipotermide ise titreme dururken kafa karışıklığı artış gösterir. Hipotermi yaşayan insanlarda, bilinç kaybı gerçekleşebilir ve kalp durma riski artar.

GAZİANTEP

Gaziantep bugün kar yağışlı olacak ve hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.

Salı günü, hava karla karışık yağmurlu, en yüksek ve en düşük sıcaklıklar 1-4 derece, çarşamba ve perşembe hava çok bulutlu, sıcaklıklar en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 4 derece, cuma ise parçalı ve çok bulutlu en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olarak öngörülüyor.

HATAY

Depremden etkilenen Hatay'da bugün çok bulutlu kuvvetli yağış ve sağanak bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 9 derece olacak.

Salı günü, aralıklı yağmur ve sağanak, hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 10 derece, çarşamba parçalı bulutlu, en düşük 0, en yüksek 8 derece, perşembe parçalı bulutlu, en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece, cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

OSMANİYE

Osmaniye'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.

Salı günü de yağmurlu, hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 12 derece, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu hava sıcaklığının en yüksek 0, en düşük 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.





MALATYA

Malatya'nın bugün çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı, sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 1 derece olması öngörülüyor.

Kar yağışının salı günü de aralıklarla devam edeceği, sıcaklıkların ise en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece, çarşamba parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 , en yüksek sıcaklığın sıfırın altında 3 derece, perşembe ve cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 11, en yüksek sıcaklık sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır bugün karla karışık yağmurlu, hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 9 derece olacak. Kentin, salı günü kar yağışlı, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklık 3 derece, çarşamba kar yağışlı, en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 2 derece, perşembe ve cuma parçalı bulutlu, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 4 derece olması öngörülüyor.

KİLİS

Kilis'in bugün hava yoğun kar yağışlı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 7 derece, salı günü yağmurlu, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 6 derece, çarşamba çok bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklık 5 derece, perşembe çok bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 7 derece, cuma parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 8 derece olması bekleniyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da hava bugün çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.

Salı günü çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, hava sıcaklıkları en düşük 2, en yüksek 7 derece, çarşamba ve perşembe parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 6 derece, cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olarak tahmin ediliyor.

ADANA

Adana'da bugün hava çok bulutlu, sağanak ve kuvvetli yağmur yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 11 derece, salı çok bulutlu, hava sıcaklıkları en düşük 4, en yüksek 11 derece, çarşamba, parçalı bulutlu, en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek hava sıcaklığı 10 derece, perşembe, parçalı bulutlu, en düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek hava sıcaklığı 11 derece, cuma, parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 13 derece olarak bekleniyor.

ADIYAMAN

Adıyaman'da hava bugün karla karışık yağmurlu, sıcaklıklar en düşük 1, en yüksek 4 derece, salı karla karışık yağmurlu, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 3 derece, çarşamba çok bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklık 2 derece, perşembe ve cuma parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 4 derece olarak öngörülüyor.

METEOROLOJİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU UYARILARI

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI: Rüzgarın, ülkemizin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, Marmara, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU





MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli, doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, kuzeyinin ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 4°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli kar ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, il merkezi kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yer yer kuvvetli kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli kar ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli kar ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 0°C

Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı

KARS -8°C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA -3°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

VAN -3°C, 3°C

Çok bulutlu ve güneyinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 6°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

7 ŞUBAT 2023 SALI TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

10 ŞUBAT 2023 CUMA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU