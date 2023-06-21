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Denizli Çardak kaza haberi: TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı

Denizli Çardak kaza haberi: TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı
21.06.2023 09:19

OTOMATİK OYNAT

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Denizli’ni Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste bulunan yolculardan Sevgi Aktaş hayatını kaybetti, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.

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Denizli'nin Çardak ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki 42 VD 664 plakalı tır, karşı şeride geçerek Güven firmasına ait Düzce'den Muğla'nın Bodrum ilçesine giden 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen tır toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

2 ÖLÜ 20 YARALI
Olay yerine giden ekipler, tır sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6'sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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