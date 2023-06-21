Terörün siyasi ayağı HDP hakkında devam eden kapatma davası kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle terörün siyasi ayağı HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirme kararı almıştı.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmayan HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talepli başvurusu üzerine verdiği "karar verilmesine yer olmadığına" yönelik hükmün gerekçesi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

AYM, HDP'ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmemişti.

AYM TOPU HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA ATMIŞTI

Birçok kişi AYM'nin aldığı bu karara tepki vermişti. AYM^'nin verdiği bu karar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruldu.

Bir basın mensubunun, 'AYM, HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'geri isteyebilir' dedi. Bir girişiminiz olacak mı?' şeklindeki soruya, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar" diye yanıt verdi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

AYM'nin kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Hazine yardımı neden yapılıyor partilere? Seçime girsin, onlara maddi yardım yapalım ki propagandasını yapabilsin diye. Bu senede seçime giriyor diye 3 kat yardım yapıldı. Kanun, yasa gereği" ifadelerini kullanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GELİR KAYNAĞI HDP

Terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından birinin siyasi ayağı HDP olduğu biliniyor. Daha önce tanıkların ifadeleriyle ortaya çıkan skandala göre Kandil'e giden paranın en önemli ayağı HDP'li belediyeler.