Denizde vahşet: Köpek balığına adeta işkence ettiler! Yer: Bodrum

28.05.2020 17:32

Bodrum’da kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından adeta işkence edilir şekilde öldürülme anları saniye saniye görüntülendi. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar, balığın işkence edilir biçimde öldürülmesine tepki gösterdi.