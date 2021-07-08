Deniz Saypınar'ın kıyafeti müstehcen bulundu! Uçağa alınmadı! O ise Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'de kronik muhalif, önyargılı bir kesimin "şort giydiği için saldırıya uğradı", "şort giydi otobüse, kütüphaneye sokulmadı", "şort giydi hakarete uğradı" gibi çok sevdiği başlıklarla yaratılmaya çalışılan laiklik nöbeti bu kez "çifte standart" kazasına uğradı! Yer Türkiye değil ABD olunca bizim nöbetçi laiklik krizcilerinin eli boş kaldı. İkiyüzlülükleri burada bitmedi, giydiği şort uygun olmadığı için uçağa alınmayan teşhirci kadın olayında ABD'deki uygulamaya tevil getirme yarışı başladı. Adı Deniz Saypınar. Yakın bir zaman önce Türkiye'de sözde "özgür olmadığı" bahanesiyle ABD'ye taşınmış. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olmaya çalışan Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafeti uygun görülmediği için uçağa alınmamış. Oturmuş bir video çekip konu tamamen ABD ile ilgili olmasına rağmen diline Türkiye'yi dolamış. Eldeki malzeme zayıf olunca bizdeki provokatörlere de "yobaz, siyasal islamcı, pislik vs." diye algı yapacak malzeme çıkmadı. İşi gücü provokasyon olan sosyal medyadaki algı nöbetçileri de işi American Airlines'ı savunmaya kadar vardırdılar. İşte tekmili birden tam bir ikiyüzlülük örneği haberin detayları...