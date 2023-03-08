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Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: ''Yerel seçimlerde HDP oylarını istemem demediniz''

Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: ''Yerel seçimlerde HDP oylarını istemem demediniz''
08.03.2023 19:10

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Zehir zemberek sözlerle masadan ayrıldıktan sonra İmamoğlu ve Yavaş şartıyla 6'lı koalisyona geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP'ye bakanlık olmaz" dedi, Saadet Partisi Sözcüsü "HDP Bakanlık da talep edebilir" ifadelerini kullandı. Akşener'in "masada olamaz" açıklaması sonrası bir mektup kaleme alan HDP'nin terörden tutuklu ismi Selahattin Demirtaş, 6'lı koalisyonu rest çekti. Tabanı istemediği için HDP açıklamalarını yumuşak tonda yapan Akşener'e çok sert bir dille eleştiren Demirtaş, "HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir. Yerel seçimlerde HDP oylarını istemem demediniz." ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın açıklamaları sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise katıldığı bir televizyon yayınında, "Çok uzak olmayan tarihte HDP'yi ziyaret edeceğiz." dedi.

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