Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Bataklık'tan yeni detaylar...

01.07.2020 09:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün sabah saatlerinde canlı yayında duyurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Bataklık hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Narkotik polisi 28 yıldır zehir tacirliği yapan çetenin tepesine bindi. Uyuşturucu baronu Nejat Daş ve Çetin Gören’in lideri olduğu çete FETÖ’ye finans sağlıyordu

Türkiye'yle birlikte 9 ülkede gerçekleşen, uluslararası uyuşturucu örgütlerine yönelik "Bataklık" operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı.

Dev operasyonda, 28 yıl önce Türk emniyetinin Deniz Kuvvetleri desteğiyle yaptığı Kısmetim-1 ve 27 yıl önceki Lukcy-S operasyonlarıyla adını duyuran uyuşturucu baronu Nejat Daş ve kırmızı bültenle aranan Çetin Gören de gözaltına alındı. 11 ilde 110 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 74 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheli ise aranıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

SUÇ GELİRİ 500 MİLYON

Soylu, dün saat 04.30 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyonun yapıldığını belirterek, "Örgütün iki tepe yöneticisi var, bir tanesinin Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak. Cumhuriyet tarihinin uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili önemli bir operasyonudur. Bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı" diye konuştu.

ÇOK GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ

Emniyet yetkililerinden edilen bilgiye göre uluslararası uyuşturucu çetesine Ankara ve İstanbul polisi Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90'lardan bu yana uluslararası yasa dışı faaliyette bulunan çeteye yönelik gizli bir çalışma yürüttü.

6 şüpheli ve 3 şirketin incelenmesiyle başlatılan soruşturma derinleştirildi ve aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve bu kişilerle bağlantılı 16 şirkete kadar uzandı. Çetenin 1993'ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu anlaşıldı.

Uyuşturucu geliriyle FETÖ'ye de finans sağladığı saptanan çete üyelerinin elde ettiği geliri, kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı. Bu yolla getirilmeye çalışılan 953 bin 660 İngiliz Sterlini ve 311 bin 500 Danimarka Kronu ele geçirildi. Bazı çete üyelerinde FETÖ'yü simgeleyen F serisi birer dolar bulundu. Çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, 21 lüks araca, 281 tapuya, 7 kiralık kasaya, 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, 16 şirketin banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu. Operasyonda 31 tabanca ve para sayma makinaları da ele geçirildi.

28 YILDIR UYUŞTURUCU BATAKLIĞINI YÖNETİYOR

Örgütün lideri konumundaki iki isimden biri olan uyuşturucu Baronu Nejat Daş ile kırmızı bültenle aranan diğer baron Gören İstanbul Anadolu yakasındaki lüks evlerde gözaltına alındı. İki baron İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İki isim daha sonra Ankara'ya götürüldü. Daş'ın 34 DAS plakalı lüks aracına el konuldu. Daş, geçen ay Edirne'de beyan edemediği büyük miktarda İngiliz sterlini ile gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Daş'ın ismi "Kısmetim-1" ve "Lucky-S" gemilerine yapılan operasyonla gündeme gelmişti. Gören tutuklandığı Brezilya'da cezaevinden firar etti. 2014'te Amsterdam'da tekrar yakalandı. 2016'da ayağındaki elektronik kelepçeyi kırarak yeniden firar etti. 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Kırmızı bültenle aranıyordu.

YARGILANAN İKİ SEVGİLİNİN BABALARI ÖLDÜRÜLDÜ

Kısmetim-1 gemisi 1992'deki operasyon sırasında gemi personeli tarafından, Güney Kıbrıs açıklarında batırıldı. Geminin sahibi 1991 yılbaşı gecesi gazinoda öldürülen Osman Ayanoğlu'nun kızı Derya Ayanaoğlu'ydu. Ayanoğlu'nun sevgilisi Nejat Daş'ın babası da sokak ortasında öldürüldü. 1 yıl sonra Ayanoğlu'nun Lucky - S adlı gemisi yakalandı. Daş ailesine ait 2800 kilo baz morfin ve 12 ton esrar ele geçirildi. (Sabah)