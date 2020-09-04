Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme! Barzani 3 yıl sonra Ankara'da

04.09.2020 14:15

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani 3 yıl sonra Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, canlı yayında kritik görüşmenin detaylarını anlattı.

Başkan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İşte A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun aktardığı bilgiler:

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin saat 14.00 civarında Başkan Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Fakat şu an itibariyla sona gelen bir görüşmesi var o da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi. IKBY Başkanı Barzani ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile görüşüyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Birçok konunun ele alınması bekleniyor. Barzani, geçtiğimiz günlerde Fransız Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştü. Bu noktada da Türkiye ile bazı konuşmalar gerçekleştirileceğini biliyoruz. Başkan Erdoğan'ın kendisini kabul edeceğini biliyoruz. Yazılı ve sözlü açıklamalar gelecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir açıklamada bulunacak. Bazı gazetecilerin sorularını yanıtlayacak."

3 YIL SONRA ANKARA'DA

Ziyarette Barzani'ye, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Müdürü Kerim Şengali, Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Yüksek Danışmanı Felah Mustafa da eşlik ediyor.

Neçirvan Barzani, 2 Eylül günü Bağdat'a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.