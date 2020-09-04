Çocuk istismarından tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın ses kaydı ortaya çıktı: 'Bekaretinde sorun yok'...

04.09.2020 14:36

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah ses kaydı dinle! Kelimesi Google aramalarında en üst sıralara yerleşti. Türkiye'de gündem oldu. Kendisini ‘Uşşaki Tarikati Lideri’ olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban ‘çocuk istismarı’ suçundan tutuklanmıştı. Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen olayın ortaya çıkmasının ardından, Jandarma Perşembe akşamı dergâha giderek Fatih Nurullah’ı gözaltına almıştı. Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kızın babasıyla yaptığı konuşmanın ikinci ses kaydı da bugün ortaya çıktı. Yeni ses kaydında Fatih Nurullah, kızın babasına istismarın bir bölümünü anlatıyor.

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah ses kaydı dinle! Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kızın babasıyla olan ikinci ses kaydı çıktı. Babanın ısrarları üzerine Fatih Nurullah tacizi kabul ediyor. Küçük kızın babası "Tüh senin Allah belanı versin ulan bir de peşinde 40 bin tane adam var" diyerek tepkisini gösteriyor. Yeni ses kaydında baba, "Sen ne yaptın benim çocuğuma" diyerek tepki gösteriyor, bunun üzerine Fatih Nurullah babaya yanına bir ip almasını söyleyip, "Arsaya gidelim sonra sen uzaklaş ben kendimi asmış olayım" diyor. Sakarya'da müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Eyüp Fatih Şağban, ifadesinde "Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok. İleri gitmedi. Pişmanım" dedi. 58 yaşında olan Fatih Nurullah, İstanbul doğumlu. Babasınının ismi Hasan, annesinin adı Bedriye. Fatih Nurullah baba tarafından aslen Sivas Divriğili.

Ben senin kapında köpeklik yaptım

Konuşmada, babanın olayın ayrıntılarını öğrendiğini belirtmesinin ardından Fatih Nurullah yaptığı istismarı kabul etmek zorunda kalıyor. Baba F.A. konuşmanın başında tepkisini şöyle dile getirdi:

"Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben onu merak ediyorum. Ya ben senin kapına geldim, misafirine hizmet ettim. Ben senin kapında durdum ciğeri 5 para etmez Hasan ile Hüsrev'ine köpeklik yaptım, köpeklik. Çoluğumla çocuğumla onların y.. yalayacak kadar köpeklik yaptım. Bir Ramazan boyunca annem, babam, ben, A., F., E., kime hizmet ettik? 30 gün boyunca... Senin çocuğun bize 20 liralık lokumu çok gördü. Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben kendimden zaten geçmişim. Benim sebebim sen mi olacaksın?"

İç çamaşırını çıkardığını kabul etti

"Bana doğruca söyle Y.'ya ne yaptın" diyen babaya Nurullah "Vallahi billahi bir şey yapmadım Allahımın adıyla diyorum" diye yanıt verdi. Kızın babasının, istismarla ilgili yaşananları anlatması üzerine Nurullah, yaşananları doğruladı ve küçük kızın iç çamaşırlarını çıkardığını, vücuduna dokunduğunu kabul ederek "Hafif bir ağlama oldu. Ben bıraktım. O kadar yani" ifadelerini kullandı.

Baba bu itiraf üzerine "Tüh senin Allah belanı versin. Ulan bir de peşinde 40 bin tane adam var. Sana yakışır mı" diye tepkisini dile getirdi.

Ona nikah olarak verildiğini iddia ediyor

Fatih Nurullah ise "Bana yakışmaz da bana nikah olarak verenlere de yakışmaz" ifadelerini kullandı. Baba ise "Kim nikah olarak sana verdi çocuğu. 11 yaşındaki çocuğu. Sen bizim şeyhimizsin yetiştir diye dedi onu..." diye yanıt verdi. Nurullah, "Nefis var. Peygamberler bile bu imtihanlar geçmiş" dedi.

"Türkiye'den kaçayım"

Şağban, görüşmenin devamında "Bu duyulursa ya intihar ederim ya bu diyarlardan çeker giderim. Sizinle bu kadar hukukumuz var. Hata yapmış olabilirim ama ileri giden bir mevzu da yok. Ben gittim mi tarikat zaten biter, bu kadar hizmetler ortada kalır. Senin ocağına düştük yani" diyerek babayı ikna etmeye çalışıyor.

Diyanet'ten ailelere uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da olayla ilgili açıklama yapılarak şöyle denildi: "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz. Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Vakıf: Bu şahısla alakamız yok

Skandalın ardından Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Vakfı şu açıklamayı yaptı: "Kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde 'Uşşaki Tarikatı Lideri' olarak lanse edilmeye çalışılan ismi İslam ve ahlak dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan Fatih Nurullah isimli şahısla ve sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın olmadığını duyururuz. Müslüman milletimizin ve devletimizin değerlerine karşı gelen tüm ahlak dışı davranışları, saygısız tavırları ve faaliyetleri şiddetle kınıyoruz."

FATİH NURULLAH KİMDİR?

58 yaşında olan Fatih Nurullah, İstanbul doğumlu. Babasınının ismi Hasan, annesinin adı Bedriye. Fatih Nurullah baba tarafından aslen Sivas Divriğili.

1973 yılında İstanbul'da Özdemiroğlu ilk okulu, 1976 yılında Kemal Atatürk ortaokulunu bitiren Fatih Nurullah, 1979 yılında Haydarpaşa Erkek lisesinden mezun oldu.

Uşşaki Tarikatı lideri olarak ortaya çıkmadan önce Fatih Nurullah'ın çok farklı bir geçmişi var. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Spor akademisi mezunu olan Fatih Nurullah, Milli güreşçi oldu. Güreş yaptığı dönemde 57 kiloda Türkiye şampiyonluğu ve balkan üçüncülüğü elde etti.

Fatih Nurullah, Nakşi şeyhine tabi olan babasının isteği ile ilk olarak bu cemaatle tanıştı. 1982 yılında Nakşi şeyhlerinden Şerif Atalay'ın yanında dini eğitim aldı.

UŞŞAKİ TARİKATI NEDİR?

Uşşaki tarikatı Halveti Tarikatı'nın bir kolu. Merkezleri İstanbul Kasımpaşa'da. Uşşaki tarikatı 'İpek Yolu' olarak da anılıyor. Bunun sebebi tarikatın önemli isimlerinden olan İbrahim İpek Çorumi'nin etkisi. Fatih Nurullah da Uşşaki tarikatını ondan devraldı.

Uşşaki Tarikatı liderinin tutuklanması sonrasında, dergahları da kapatıldı. Çirkin olay sonrası Uşşaki Tarikatı twitterdaki tüm hesaplarını ve Fatih Nurullah'ın fotoğraflarını sildi.