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Başkan Erdoğan’ın annesine hakaret eden 55 kişi yakalandı!
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Başkan Erdoğan'ın annesine hakaret eden 55 kişi yakalandı!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 14:14

İstanbul valiliğinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararlarına uymayan ve Başkan Erdoğan'ın annesi ile ailesine hakaret ettiği iddia edilen 55 kişi gözaltına alındı.

İstanbul valiliğinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararlarına uymayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddia edilen 55 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 25 Mart'ta, toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklarına uymayarak Saraçhane'deki İBB binası çevresinde eylem yapan 55 kişi, 'yürüyüşler kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından yakalandı.

Yakalanan kişilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

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