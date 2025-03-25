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CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağırıldı!
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CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağırıldı!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 13:23

CHP'nin şaibeli kongresine yönelik "para pazarlığının" yapıldığı ses kaydının ortaya çıkmasının ardından CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney "şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, terör, yolsuzluk ve kirli pazarlık iddialarıyla sallanıyor.

CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultay'ına ilişkin "şaibe" iddiaları gündemi meşgul ederken bir bomba da Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin patladı.

İmamoğlu, Özel ve İstanbul İl Başkanı Çelik

İSTANBUL İL KONGRESİ'NE DELEGE PAZARLIĞI
Ortaya çıkan bir ses kaydında CHP'li isimlerin Kongre öncesi Özgür Çelik'e oy atılması için pazarlığa tutuştuğu ortaya çıktı.

Fotoğrafta: İnan Güney, Özgür Özel ve Özgür Çelik

İNAN GÜNEY İFADEYE ÇAĞRILDI
CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ: SES KAYDINDA NE VAR?
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığına ilişkin iddiaların ardından CHP'li isimlerin pazarlık yaptığına ilişkin ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Ses kaydın iddiasında ismi geçen isimler

Pazarlığın başrolündeki isimler ise iddiaya göre Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir...

PARA KARŞILIĞI OY
Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı duyuldu.

Takvim.com.tr "ses" bombasını gündeme getirdi. Haberimiz için tıklayınız:

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