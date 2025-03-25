Sahte dolar basan matbaaya operasyon: 3 şüpheli yakalandı!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 14:14

Mersin'de, matbaa kurarak sahte dolar basan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silifke Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon, suçluların yakalanmasında önemli bir rol oynadı.

Sahtecilik Çetesinin Tespiti ve Takip Süreci

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silifke Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik' suçuyla ilgili olarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, matbaa kurarak sahte dolar basan H.U., sahte dolarları piyasaya süren Y.T. ve sahte dolarları kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.'nin kimlikleri tespit edildi.

Kurye A.T.'nin Mersin Otogarında Yakalanışı

Operasyon kapsamında, A.T. adlı kurye, Mersin otogarında yakalandı. A.T. ile birlikte, 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD Doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu taşınabilir bir disk ele geçirildi. Bu yakalama, operasyonun önemli bir aşaması olarak kayda geçti.

Matbaa ve Sahte Paraların Ele Geçirilmesi

Diğer şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. H.U.'nun matbaasında yapılan aramalarda ise, 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime, renklendirilmeye hazır A4 kağıdına basılmaya uygun sahte dolar, 5 para basma makinesi, 2 para sayma makinesi, 1 kontrol cihazı ve 2 hard disk ele geçirildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, sahtecilik faaliyetleri nedeniyle ağır suçlardan yargılanacaklar. Mersin'deki bu büyük operasyon, sahte para ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.