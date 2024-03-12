Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan öğrenci evinde sahur: Mutfağa girdi yemek hazırladı

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Partiler ve adaylar saha çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum da sahada vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

GENÇLER DAVET ETTİ KURUM KIRMADI

Murat Kurum kendisini sahura davet eden gençlerin evine konuk oldu.

Mutfağa girip menemen yapan Kurum o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Kurum şu ifadelere yer verdi:



"Dün canlı yayında Feritcan sahura davet etmişti. Öğrenci evlerine konuk olduk. Yemeği bana hazırlattılar ama olsun :) Afiyetle yedik Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin."

"SOĞANSIZ OLUR"

O anları Instagram hesabından da paylaşan Murat Kurum, "Menemen soğansız olur" diyerek tercihini de göstermiş oldu.