PODCAST CANLI YAYIN
Gaziantep'te 1 ton 900 kilogram bozuk et imha edildi

Gaziantep'te 1 ton 900 kilogram bozuk et imha edildi

Gaziantep Nizip'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta ele geçirilen 1 ton 900 kilogram bozulmuş et imha edildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler sırasında Sanayi Sitesi yakınlarında şüphe üzerine 47 MA 0702 plakalı kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde bozulmuş olduğu tespit edilen 1 ton 900 kilogram et ele geçirildi.

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede tüketim için uygun olmadığı tespit edilen etler imha edildi.

Olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bunlar da Var

Muş-Bitlis karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
Muş-Bitlis karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı
Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı
Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı
Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle