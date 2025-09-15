Çorlu-Tekirdağ yolunda zincirleme kaza: 6 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ kara yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda yaşandı. Yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen güzergahta Mustafa Alper Şen yönetimindeki 06 EFB 871 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Tayfun Kara'nın kullandığı 59 AGR 967 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı yönden gelen Birol Demir idaresindeki 59 AJU 401 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
6 Kişi Yaralandı
Kazada araçlarda bulunan Mustafa Alper Şen, Aras Baranser, Tayfun Kaya, Hüseyin Kaya, Bilal Kaya ve Seyhan Derinırmak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma İnceleme Başlattı
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı, trafik kontrollü şekilde sağlandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.