Başkan Erdoğan'dan Doha'da Filistin mesajı: "Başkenti Doğu Kudüs olacak!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'da. İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından olağanüstü toplanan zirve Katar'ın başkentinde başladı. Başkan Erdoğan, İsrail’in bölge ve dünya barışını tehdit eden katliamcı saldırılarının sona erdirilmesine yönelik mesajlar verdi. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz." dedi. Erdoğan, zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

