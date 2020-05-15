Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı: Rahatsızlığı olanlar dikkat! (15 Mayıs hava durumu)

15.05.2020 09:51

Son dakika haberi... Vatandaşları önümüzdeki günlerde sıcak havalar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında ülkemizin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artacağı belirtildi. Meteoroloji uzmanı Yard. Doç. Dr. Deniz Demirhan sıcaklıkların artmasıyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar ve uyarılarda bulundu. Demirhan, ''Rahatsızlığı olanlar dikkat etmeli'' dedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son değerlendirmeye göre 15 Mayıs Cuma hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık